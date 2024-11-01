Вечером РФ атаковала Полтаву дронами – спасены два человека, были разрушения и пожары
Вечером 31 октября россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками – повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение, спасены два человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин.
По его словам, оккупанты нанесли удары дронами по гражданской инфраструктуре – спасатели достали двух человек из горящего дома, обошлось без погибших.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что пожары и разрушения произошли в результате падения российских беспилотников.
На 22:40 сообщалось о ликвидации двух пожаров и локализации еще двух возгораний, ликвидация последствий атаки оккупантов продолжалась.
В общей сложности ведомство привлекло более 50 спасателей и 14 единиц техники, на месте работали и психологи ГСЧС.
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