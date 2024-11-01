Вечером РФ атаковала Полтаву дронами – спасены два человека, были разрушения и пожары

К ликвидации привлекли более 50 спасателей и 14 единиц техники, на месте работали психологи ГСЧС.

Фото: Telegram Филипп Пронин

Вечером 31 октября россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками – повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение, спасены два человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин.

По его словам, оккупанты нанесли удары дронами по гражданской инфраструктуре – спасатели достали двух человек из горящего дома, обошлось без погибших.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что пожары и разрушения произошли в результате падения российских беспилотников.

На 22:40 сообщалось о ликвидации двух пожаров и локализации еще двух возгораний, ликвидация последствий атаки оккупантов продолжалась.

В общей сложности ведомство привлекло более 50 спасателей и 14 единиц техники, на месте работали и психологи ГСЧС.

Фото: Telegram Филипп Пронин

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки поздно вечером 30 октября в Харькове погибли двое детей и мужчина, 35 человек получили ранения.

Российский удар уничтожил подъезд жилого дома с пятого до первого этажа.