Сили оборони збили 31 безпілотник та керовану авіаракету, але решта теж не досягла цілей – ЗСУ

Попередньо, обійшлося без жертв, проте через падіння уламків є пошкодження

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З 18:00 31 жовтня і в ніч на 1 листопада 2024 року українські захисники збили 31 російський безпілотник та одну керовану авіаракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили.

За їх даними, РФ атакувала трьома ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої Херсонщини, били 48 дронами-камікадзе типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямів Орла та Курська у Росії, а також авіація загарбників завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 8:00 військові підтверджують збиття 31 російського БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, ще три дрони полетіли до Білорусі.

Повітряні сили зауважують, що захисникам вдалося збити одну з авіаракет, але ще дві не досягли цілей через активну протидію.

Загалом протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях

Попередньо, обійшлося без жертв, проте через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Інфографіка: Повітряні сили