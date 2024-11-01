Силы обороны сбили 31 дрон и авиаракету, но остальные также не достигли целей – ВСУ

Предварительно обошлось без жертв, однако из-за падения обломков есть повреждения

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С 18:00 31 октября и в ночь на 1 ноября 2024 года украинские защитники сбили 31 российский беспилотник и одну управляемую авиаракету Х-59/69, сообщили Воздушные силы.

По их данным, РФ атаковала тремя ракетами Х-59/69 из временно оккупированной Херсонской области, били 48 дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из направлений Орла и Курска в России, а также авиация захватчиков нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской, Сумской и Запорожской областям.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 8:00 военные подтверждают, что сбили 31 российский БпЛА, 14 беспилотников локационно потеряны, еще три дрона полетели в Беларусь.

Воздушные силы отмечают, что защитникам удалось сбить одну из авиаракет, но еще две не достигли целей из-за активного противодействия.

В целом противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях

Предварительно обошлось без жертв, однако из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Инфографика: Воздушные силы

Вечером 31 октября россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками – повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение, спасены два человека.