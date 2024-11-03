Росіяни атакували Харків КАБами – влучання у Шевченківському районі, є постраждалі

Також РФ атакувала Ківшарівку Купʼянського району – через удар по п’ятиповерхівці зруйновано під'їзд, під завалами перебуває щонайменше троє людей

Російський КАБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У неділю ввечері російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами, є постраждалі.

20:55. Очільник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по обласному центру та Харківському району.

21:40. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання КАБ в лісосмугу, пошкоджено дерева, обійшлося без постраждалих.

Також є влучання авіабомби у селищі Питомник Дергачівської, попередньо, є пошкодження приватного будинку, також без постраждалих, написав очільник ОВА.

22:33. Попередньо, КАБ влучив у Шевченківському районі Харкова – є пошкодження нежитлової будівлі, повідомив Синєгубов.

22:35. Зафіксовано ще одне влучання авіабомби у Шевченківському районі – було пошкоджено супермаркет, на місці влучань працюють профільні служби, на той момент було відомо про трьох постраждалих.

22:52. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох, написав очільник ОВА.

Також він повідомив, що близько 20:50 росіяни атакували Ківшарівку Купʼянського району – через удар по п’ятиповерхівці зруйновано під'їзд, під завалами перебуває щонайменше троє людей.

Вдалося врятувати одну жінку, аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.