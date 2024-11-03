Росіяни атакували Харків КАБами – влучання у Шевченківському районі, є постраждалі
У неділю ввечері російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами, є постраждалі.
20:55. Очільник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по обласному центру та Харківському району.
21:40. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання КАБ в лісосмугу, пошкоджено дерева, обійшлося без постраждалих.
Також є влучання авіабомби у селищі Питомник Дергачівської, попередньо, є пошкодження приватного будинку, також без постраждалих, написав очільник ОВА.
22:33. Попередньо, КАБ влучив у Шевченківському районі Харкова – є пошкодження нежитлової будівлі, повідомив Синєгубов.
22:35. Зафіксовано ще одне влучання авіабомби у Шевченківському районі – було пошкоджено супермаркет, на місці влучань працюють профільні служби, на той момент було відомо про трьох постраждалих.
22:52. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох, написав очільник ОВА.
Також він повідомив, що близько 20:50 росіяни атакували Ківшарівку Купʼянського району – через удар по п’ятиповерхівці зруйновано під'їзд, під завалами перебуває щонайменше троє людей.
Вдалося врятувати одну жінку, аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.
- У ніч проти 3 листопада росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. Ворожі цілі було знищено, однак унаслідок падіння уламків є пошкодження в п’яти районах області.
- Через російську дронову атаку пошкодження отримав один із корпусів і гуртожиток національного університету імені Шевченка у Києві.
- Загалом вночі росіяни випустили по Україні 96 ударних безпілотників. З них 66 збили сили ППО.