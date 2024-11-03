Россияне атаковали Харьков КАБами – попадания в Шевченковском районе, есть пострадавшие

Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В воскресенье вечером российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

20:55. Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по областному центру и Харьковскому району.

21:40. В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание КАБ в лесополосу, повреждены деревья, обошлось без пострадавших.

Также есть попадание авиабомбы в поселке Питомник Дергачевской, предварительно есть повреждение частного дома, также без пострадавших, написал глава ОВА.

22:33. Предварительно, КАБ попал в Шевченковском районе Харькова – повреждение нежилого здания, сообщил Синегубов.

22:35. Зафиксировано еще одно попадание авиабомбы в Шевченковском районе – был поврежден супермаркет, на месте попаданий работают профильные службы, на тот момент было известно о трех пострадавших.

22:52. Число пострадавших увеличилось до четырех, написал глава ОВА.

Новость дополняется...