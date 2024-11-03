Из-за атаки дронов на Киевскую область есть повреждения в пяти районах – фото
В ночь на 3 ноября россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Вражеские цели были уничтожены, однако в результате падения обломков есть повреждения в пяти районах. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась около 11 часов. В области активно работали силы противовоздушной обороны, все вражеские цели были уничтожены.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет, отметил Кравченко.
Однако в пяти районах фиксируются повреждения вследствие падения обломков дронов. По состоянию на 08:30 в трех районах в четырех многоэтажках выбиты остекления окон и балконов. Повреждены пять частных домов – выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован в хозяйственном здании.
Кроме этого, обломками повреждены три автомобиля, один из них полностью уничтожен. В четырех районах в результате падения обломков возникло возгорание травяного настила и лесной подстилки.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля.
В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 квадратных метров.
В селе Низшая Дубечня спасатели ликвидировали возгорание кровли хозяйственного сооружения.
Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах, отметили в ГСЧС.
- В ночь на 3 ноября в Киеве в результате сбивания российских дронов возникли пожары. По меньшей мере, в пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.
- Всего ночью россияне выпустили по Украине 96 ударных беспилотников. Из них 66 сбили силы ПВО.