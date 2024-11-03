Через атаку дронів на Київську область є пошкодження в п’яти районах – фото

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, зазначили в ОВА

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

У ніч проти 3 листопада росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками. Ворожі цілі було знищено, однак унаслідок падіння уламків є пошкодження в п’яти районах. Про це повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала майже 11 годин. В області активно працювали сили протиповітряної оборони, всі ворожі цілі було знищено.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає, зазначив Кравченко.

Однак в п’яти районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків дронів. Станом на 08:30 в трьох районах у чотирьох багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів Пошкоджено п’ять приватних будинків – вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків сталося загоряння даху. Пожежа ліквідована. Також пожежу ліквідовано на господарчій будівлі.

Крім цього, уламками пошкоджено три автомобілі, один з них повністю знищено. В чотирьох районах внаслідок падіння уламків виникло загоряння травʼяного настилу та лісової підстилки.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.

У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 квадратних метрів.

У селі Нижча Дубечня рятувальники ліквідували загоряння покрівлі господарчої споруди.

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах, зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

У ніч проти 3 листопада у Києві унаслідок збиття російських дронів виникли пожежі. Щонайменше в пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.

Загалом вночі росіяни випустили по Україні 96 ударних безпілотників. З них 66 збили сили ППО.