За жовтень не вдалося протидіяти лише 71 з 2023 дронів РФ – дані Генштабу

Від початку 2024-го росіяни запустили по Україні 6987 ударних БпЛА – переважно по цивільній і критичній інфраструктурі

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За жовтень Силам оборони не вдалося протидіяти лише 71 російському безпілотнику з 2023, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з даними військових, із 2023 "шахедів" і дронів невстановленого типу:

→ 1185 було знищено або подавлено захисниками;

→ 738 локаційно втрачено;

→ 29 вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

Загалом, від початку 2024-го, росіяни запустили по Україні 6987 ударних БпЛА – переважно загарбники цілили по цивільній і критичній інфраструктурі, зауважив Генштаб.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян і важливих об’єктів держави", – зазначили у повідомленні.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ