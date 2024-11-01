За жовтень не вдалося протидіяти лише 71 з 2023 дронів РФ – дані Генштабу
За жовтень Силам оборони не вдалося протидіяти лише 71 російському безпілотнику з 2023, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з даними військових, із 2023 "шахедів" і дронів невстановленого типу:
→ 1185 було знищено або подавлено захисниками;
→ 738 локаційно втрачено;
→ 29 вийшли з підконтрольного повітряного простору України.
Загалом, від початку 2024-го, росіяни запустили по Україні 6987 ударних БпЛА – переважно загарбники цілили по цивільній і критичній інфраструктурі, зауважив Генштаб.
"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян і важливих об’єктів держави", – зазначили у повідомленні.
- Увечері 31 жовтня росіяни декілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками – пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду, врятовано двох людей. Окупанти завдали ракетних ударів по Одесі – постраждали двоє рятувальників, є руйнування.
- На ранок Повітряні сили повідомили, що українські захисники збили 31 російський безпілотник та одну керовану авіаракету Х-59/69, але решта теж не досягла цілей.
- Росіяни здійснили авіаудари по Харкову та передмістю – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження.