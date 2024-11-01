Через російську ракетну атаку в Одесі постраждали двоє рятувальників, є руйнування

Фото: Одеська обласна прокуратура

Ввечері 31 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Одесі – постраждали двоє рятувальників, є руйнування, повідомила обласна прокуратура.

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Попередньо, окупанти били керованими авіаракетами типу Х-59 – через удар поранення отримали двоє співробітників пожежно-рятувальної частини, їх ушпиталили.

Через атаку РФ пошкоджено будівлю пожежної частини, пожежні автоцистерни, а також машини містян на території автостоянки поряд, повідомила прокуратура.

Правоохоронці проводять огляд, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Відкрито справу за статтею про воєнні злочини, максимальне передбачене покарання – 12 років тюрми.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура