Через російську ракетну атаку в Одесі постраждали двоє рятувальників, є руйнування
Ввечері 31 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Одесі – постраждали двоє рятувальників, є руйнування, повідомила обласна прокуратура.
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Попередньо, окупанти били керованими авіаракетами типу Х-59 – через удар поранення отримали двоє співробітників пожежно-рятувальної частини, їх ушпиталили.
Через атаку РФ пошкоджено будівлю пожежної частини, пожежні автоцистерни, а також машини містян на території автостоянки поряд, повідомила прокуратура.
Правоохоронці проводять огляд, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Відкрито справу за статтею про воєнні злочини, максимальне передбачене покарання – 12 років тюрми.
- Ввечері 31 жовтня росіяни декілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками – пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду, врятовано двох людей.
- Росіяни здійснили авіаудари по Харкову та передмістю – постраждали п'ятеро людей, є пошкодження.
- На ранок Повітряні сили повідомили, що українські захисники збили 31 російський безпілотник та одну керовану авіаракету Х-59/69, але решта теж не досягла цілей.