Из-за российской ракетной атаки в Одессе пострадали два спасателя, есть разрушения

Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 31 октября россияне нанесли ракетные удары по Одессе – пострадали два спасателя, есть разрушения, сообщила областная прокуратура.

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Предварительно, оккупанты били управляемыми авиаракетами типа Х-59 – из-за удара ранения получили двое сотрудников пожарно-спасательной части, их госпитализировали.

Из-за атаки РФ повреждено здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также машины жителей города на территории автостоянки рядом, сообщила прокуратура.

Правоохранители проводят осмотр, устанавливается полный список разрушений и повреждений.

Возбуждено дело по статье о военных преступлениях, максимальное предусмотренное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 31 октября россияне несколько раз атаковали Полтавскую громаду беспилотниками – повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение, спасены два человека.

Россияне совершили авиаудары по Харькову и пригороду – пострадали пять человек, есть повреждения.

К утру Воздушные силы сообщили, что украинские защитники сбили 31 российский беспилотник и одну управляемую авиаракету Х-59/69, но остальные тоже не достигли целей.