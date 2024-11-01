Из-за российской ракетной атаки в Одессе пострадали два спасателя, есть разрушения
Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 31 октября россияне нанесли ракетные удары по Одессе – пострадали два спасателя, есть разрушения, сообщила областная прокуратура.

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Предварительно, оккупанты били управляемыми авиаракетами типа Х-59 – из-за удара ранения получили двое сотрудников пожарно-спасательной части, их госпитализировали.

Из-за атаки РФ повреждено здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также машины жителей города на территории автостоянки рядом, сообщила прокуратура.

Правоохранители проводят осмотр, устанавливается полный список разрушений и повреждений.

Возбуждено дело по статье о военных преступлениях, максимальное предусмотренное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура
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