У Києві через падіння уламків дронів виникли пожежі у двох районах, є руйнування – фото

Наслідки атака (Фото: КМДА)

У ніч проти 3 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, через падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

О 01:46 в КМВА заявили, що зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості в Голосіївському районі міста. Виникли пожежі, які були ліквідовані. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

О 01:58 місцева влада повідомила, що в Деснянському районі уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею. Щодо потерпілих інформації немає.

О 06:37 КМВА повідомила, що у Шевченківському районі уламками пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електродроти. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого до дев'ятого поверху. Пожежі та постраждалих немає.

ДОПОВНЕНО О 07:50. У КМВА уточнили, що безпілотники були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами й на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі й сумарно тривала пʼять з половиною годин.

Сили оборони знешкодили усі дрони, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах. В Шевченківському районі в щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих – немає.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМВА

2 листопада унаслідок дронової атаки на Київ було зафіксовано падіння уламків в шести районах. Відомо про одного постраждалого.

Того самого дня через падіння фрагментів дрона було ускладнено рух у бік міста Ірпінь.