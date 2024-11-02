Через падіння частини дрона ускладнено рух на Ірпінь – фото

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Через падіння фрагментів дрона ускладнено рух у бік міста Ірпінь, повідомила Патрульна поліція Києва.

Правоохоронці о 10:05 повідомили про ускладнення руху трасою Р-30 через падіння частини дронів – на місці працюють відповідні служби.

Поліція закликала врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Фото: Патрульна поліція Києва

О 12:06 Київська міська військова адміністрація повідомила, що через атаку російських дронів зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі на території житлової забудови – пошкоджено дві легкові машини, обійшлося без пожежі та постраждалих.

З вечора 1 і до ранку 2 листопада росіяни атакували Україну 71 безпілотником та керованою авіаракетою, повідомили Повітряні сили. Військові підтвердили збиття 39 російських безпілотників, 21 дрон локаційно втрачено, а п'ять БпЛА повернулися до РФ.

Вранці стало відомо, що через атаку РФ по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі – зайнялася пожежа у багатоповерхівці. У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю, також почалася пожежа. Загалом зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці. Відомо про постраждалого.

Росіяни атакували Сумщину керованими авіабомбами, дронами-камікадзе та артилерією – над областю збили 11 "шахедів".