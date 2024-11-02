Росіяни вдарили по Сумщині керованими авіабомбами, ЗСУ збили 11 "шахедів"

Загалом з початку року зенітники збили 432 російські шахеди над Сумщиною

Ілюстративне фото: Telegram Олексія Кулеби

Росіяни атакували Сумщину керованими авіабомбами, дронами-камікадзе типу Shahed та артилерією, повідомила обласна адміністрація.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вночі та зранку окупанти здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів – зафіксовано вісім вибухів.

Удару артилерією зазнала Есманьська громада, у Хотінській, Краснопільській та Юнаківській громадах загалом було чути шість вибухів після того, як росіяни запустили КАБи.

Згодом ОВА повідомила, що над Сумщиною українські захисники знищили 11 російських "шахедів". Бойову роботу здійснили підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ.

Загалом з початку року зенітники збили 432 російські шахеди над Сумщиною.

Через атаку РФ ударними дронами по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі – зайнялася пожежа у багатоповерхівці.

Атака по Києву триває, у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю, також почалася пожежа.