Росіяни атакували Київ безпілотниками – зайнялася пожежа у багатоповерхівці
Через атаку РФ ударними дронами у Києві зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
5:42. За попередніми даними, у кількох будинках Солом'янського району пошкоджено скління вікон, інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
6:07. Також пошкодження отримали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто, дані щодо постраждалих не надходила.
6:12. Зафіксовано падіння уламків й у Святошинському районі: попередньо, сталося загоряння у 16-поверховому житловому будинку, екстрені служби слідують на місце. Інформація перевіряється.
ОНОВЛЕНО о 6:49. Через атаку безпілотниками сталось загоряння на площі 50 метрів квадратних та часткове руйнування у квартирах на двох останніх поверхах 16-поверхового будинку у Святошинському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники проводять евакуацію жителів, дані щодо постраждалих уточнюються.
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