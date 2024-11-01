Росіяни вдарили "шахедом" по дев'ятиповерхівці у Сумах: серед поранених вагітна – фото

Одна людина перебуває у важкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості, серед них вагітна

Фото: Кордон медіа

Ввечері 1 листопада російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками багатоповерхівку в Сумах, внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомили у Сумській міській раді та Сумській військовій адміністрації.

Окупанти близько 19:40 атакували "шахедами" дев'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, з-поміж них і вагітна жінка.

Виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар повідомив Суспільному, що одна людина перебуває у важкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості, серед них вагітна.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура