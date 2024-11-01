Росіяни вдарили по Харкову: загинув поліціянт, 26 його колег та четверо цивільних поранені
Вдень 1 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок чого загинув поліціянт, ще десятки – поранені. Про це повідомили у Національній поліції.
Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що росіяни вдарили по місцю дислокації поліціянтів у центрі Харкова двома ракетами, попередньо С-300.
Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 правоохоронців та четверо цивільних дістали поранення.
- Вранці 1 листопада 2024 року росіяни здійснили авіаудари по Харкову та передмістю – постраждали п'ятеро осіб, є пошкодження.