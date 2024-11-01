Россияне ударили "шахедом" по девятиэтажке в Сумах: среди раненых беременная – фото
Вечером 1 ноября российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками многоэтажку в Сумах, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщили в Сумском городском совете и Сумской военной администрации.
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Оккупанты около 19:40 атаковали "шахедами" девятиэтажный дом в Сумах. В результате удара пострадали пять человек, среди них и беременная женщина.
Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил Суспильному, что один человек находится в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, среди них беременная.
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