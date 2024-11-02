Через російський ракетний удар по Харкову загинула одна людина, 46 поранено
Фото: ДСНС

У Харкові фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалу після російських ракетних ударів 1 листопада. Загинула одна людина, ще 46 постраждало, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій області. 

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До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів, другого Спеціального центру швидкого реагування, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій.

Загалом було вивезено 200 метрів кубічних будівельного сміття.

На місці працювали психологи ДСНС, надано допомогу 15 людям.

Напередодні голова Національної поліції Іван Вигівський повідомляв, що РФ вдарила по місцю дислокації правоохоронців у центрі Харкова двома ракетами, попередньо С-300. 

Станом на вечір п'ятниці було відомо про загибель поліціянта, ще 30 правоохоронців, рятувальник та дев’ятеро цивільних були поранені.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
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