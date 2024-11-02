Из-за российского ракетного удара по Харькову погиб один человек, 46 ранены

Накануне глава Нацполиции сообщил, что оккупанты ударили по месту дислокации правоохранителей

Фото: ГСЧС

В Харькове специалисты завершили аварийно-спасательные работы и разбор завала после российских ракетных ударов 1 ноября. Погиб один человек, еще 46 пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

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К ликвидации последствий атаки были привлечены спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов, второй Специальный центр быстрого реагирования, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций.

В общей сложности было вывезено 200 метров кубических строительного мусора.

На месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 15 людям.

Накануне глава Национальной полиции Иван Выговский сообщал, что РФ ударила по месту дислокации правоохранителей в центре Харькова двумя ракетами, предварительно С-300.

По состоянию на вечер пятницы было известно о гибели полицейского, еще 30 стражей порядка, спасатель и девять гражданских были ранены.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС