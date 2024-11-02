Из-за российского ракетного удара по Харькову погиб один человек, 46 ранены
В Харькове специалисты завершили аварийно-спасательные работы и разбор завала после российских ракетных ударов 1 ноября. Погиб один человек, еще 46 пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.
К ликвидации последствий атаки были привлечены спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов, второй Специальный центр быстрого реагирования, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций.
В общей сложности было вывезено 200 метров кубических строительного мусора.
На месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 15 людям.
Накануне глава Национальной полиции Иван Выговский сообщал, что РФ ударила по месту дислокации правоохранителей в центре Харькова двумя ракетами, предварительно С-300.
По состоянию на вечер пятницы было известно о гибели полицейского, еще 30 стражей порядка, спасатель и девять гражданских были ранены.
- Вечером 1 ноября российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками многоэтажку в Сумах, в результате чего пострадали люди.
- В результате баллистического удара по Днепру был поврежден студенческий городок Днепровского национального университета, а также здание детской хореографической школы.
- Из-за атаки РФ ударными дронами по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе на территории жилой застройки, также падение обломков есть в Святошинском районе – загорелся многоэтажный пожар.