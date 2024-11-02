Россияне ударили по Сумской области управляемыми авиабомбами, ВСУ сбили 11 "шахедов"

Всего с начала года зенитчики сбили 432 российских шахеда над Сумской областью

Иллюстративное фото: Telegram Алексея Кулебы

Россияне атаковали Сумщину управляемыми авиабомбами, дронами-камикадзе типа Shahed и артиллерией, сообщила областная администрация.

Ночью и утром оккупанты совершили семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов – зафиксировано восемь взрывов.

Удар артиллерией потерпела Эсманьская община, в Хотинской, Кранопольской и Юнаковской общине в общей сложности было слышно шесть взрывов после того, как россияне запустили КАБы.

Впоследствии ОВА сообщила, что над Сумщиной украинские защитники уничтожили 11 российских "шахедов". Боевую работу проделали подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ.

Всего с начала года зенитчики сбили 432 российских шахеда над Сумской областью.