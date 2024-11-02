Из-за падения части дрона затруднено движение на Ирпень – фото

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Из-за падения фрагментов дрона затруднено движение в сторону города Ирпень, сообщила Патрульная полиция Киева.

Правоохранители в 10:05 сообщили об усложнении движения по трассе Р-30 из-за падения части дронов – на месте работают соответствующие службы.

Полиция призвала учесть эту информацию при планировании маршрута.

Фото: Патрульная полиция Киева

В 12:06 Киевская городская военная администрация сообщила, что из-за атаки российских дронов зафиксировано падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки – повреждены две легковые машины, обошлось без пожара и пострадавших.

С вечера 1 и до утра 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой, сообщили Воздушные силы. Военные подтвердили ущерб 39 российских беспилотников, 21 дрон локационно потерян, а пять БпЛА вернулись в РФ.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе на территории жилой застройки, также падение обломков есть в Святошинском районе – загорелся пожар в многоэтажке. В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание, также начался пожар. В целом зафиксировано падение обломков в шести районах столицы. Известно о пострадавшем.

Россияне атаковали Сумскую область управляемыми авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией – над областью сбили 11 "шахедов".