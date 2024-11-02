Росіяни атакували Україну 71 "шахедом" та авіаракетою, у повітрі близько п'яти дронів

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З вечора 1 і до ранку 2 листопада росіяни атакували Україну 71 безпілотником та керованою авіаракетою, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За їхніми даними, окупанти запустили ракету Х-31П з Бєлгородської області, а також 71 "шахед" та безпілотники невстановленого типу з напрямків Орла та Курська.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

На 11:00 військові підтвердили збиття 39 російських безпілотників у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях, ще 21 дрон локаційно втрачено, а п'ять БпЛА повернулися до РФ.

Повітряні сили зазначали, що на той момент у повітрі перебувало ще близько п'яти безпілотників – бойова робота тривала.

Попередньо, через російську атаку унаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Фото: ДСНС

Через атаку РФ ударними дронами по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі – зайнялася пожежа у багатоповерхівці. У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю, також почалася пожежа. Загалом зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.

Росіяни атакували Сумщину керованими авіабомбами, дронами-камікадзе та артилерією – над областю збили 11 "шахедів".