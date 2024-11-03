В Киеве из-за падения обломков дронов возникли пожары, есть разрушения – фото

Последствия атаки (Фото: КГВА)

В ночь на 3 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, из-за падения обломков вражеских дронов возникли пожары. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В 01:46 в КГВА заявили, что зафиксировано падение обломков БпЛА на открытой местности в Голосеевском районе города. Возникли пожары, которые были ликвидированы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В 01:58 местные власти сообщили, что в Деснянском районе обломки упали на открытой местности. Тоже с пожаром. Относительно пострадавших информации нет.

В 06:37 КГВА сообщила, что в Шевченковском районе обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на первом и втором этажах и остекление окон в офисном здании с первого по девятый этаж. Пожаров и пострадавших нет.

ДОПОЛНЕНО В 07:50. В КГВА уточнили, что беспилотники были запущены в основном с северо-восточного направления. В Киев БпЛА заходили разными курсами и на малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно продолжалась пять с половиной часов.

Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице дроны. В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах. В Шевченковском районе по меньшей мере в пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Возгораний и пострадавших нет.

Фото: КГВА

Фото: КГВА

Фото: КГВА

Фото: КГВА

Фото: КГВА