Из-за атаки беспилотников РФ в Киеве поврежден корпус университета Шевченко и общежитие

В двух институтах анонсировали дистанционные занятия на следующей неделе

Фото: КГВА

Из-за российской дроновой атаки повреждения получил один из корпусов и общежитие национального университета имени Шевченко в Киеве. Об этом сообщили в Учебно-научном институте международных отношений КНУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", – говорится в сообщении.

Анонсируется, что с 4 по 8 ноября все занятия будут проводиться дистанционно.

Также дистанционные занятия с 4 по 9 число будут проводиться и в Институте журналистики университета, который находится в том же корпусе по адресу улица Юрия Ильенко, 36/1.

Издание Украинская правда опубликовало фото с места: сообщают, что кроме корпуса и общежития повреждения получили гражданские объекты, магазины и бывший мотозавод.

По данным СМИ, у зданий лежат стекло, оконные стекла и электрический столб – на месте работают коммунальные службы и полицейские, студенты также помогают убирать территорию:

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Утром военная администрация столицы написала , что Силам обороны удалось обезвредить все угрожавшие городу беспилотники, однако в результате отражения атаки были падения обломков в Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, в Шевченковском районе зафиксированы повреждения дорожного покрытия, опоры освещения и электросети, по меньшей мере в пяти зданиях взрывная волна повредила остекление окон и входные группы. О пожарах и пострадавших не сообщалось.