Через атаку безпілотників РФ у Києві пошкоджено корпус університету Шевченка та гуртожиток

У двох інститутах анонсували дистанційні заняття наступного тижня

Фото: КМВА

Через російську дронову атаку пошкодження отримав один з корпусів і гуртожиток національного університету імені Шевченка у Києві. Про це повідомили в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш інститут. Навчальний корпус і гуртожиток зазнали пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

Анонсується, що з 4 до 8 листопада всі заняття проводитимуться дистанційно.

Також дистанційні заняття з 4 до 9 листопада проводитимуться й в Інституті журналістики університету, що знаходиться у тому ж корпусі за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1.

Видання Українська правда опублікувало фото з місця: повідомляють, що окрім корпусу й гуртожитку пошкодження отримали цивільні об'єкти, магазини та колишній мотозавод.

За даними ЗМІ, біля будівель лежать скло, шибки й електричний стовп – на місці працюють комунальні служби та поліціянти, студенти також допомагають прибирати територію:

Фото: Українська правда

Фото: Українська правда

Вранці військова адміністрація столиці написала, що Силам оборони вдалося знешкодити усі безпілотники, що загрожували місту, проте внаслідок відбиття атаки були падіння уламків у Шевченківському й Голосіївському районах.

Зокрема, у Шевченківському районі зафіксовано пошкодження дорожнього покриття, опори освітлення й електромережі, у щонайменше п'яти будівлях вибухова хвиля пошкодила скління вікон і вхідні групи. Про пожежі й постраждалих не повідомлялося.

У ніч проти 3 листопада росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. Ворожі цілі було знищено, однак унаслідок падіння уламків є пошкодження в п’яти районах області.

Загалом вночі росіяни випустили по Україні 96 ударних безпілотників. З них 66 збили сили ППО.