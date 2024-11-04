Командующий Воздушными силами доложил о разработке новых решений в борьбе с КАБами

По словам президента, Россия в десять раз увеличила количество "шахедов", которыми атакует Украину

Анатолий Кривоножко (Фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о борьбе со средствами российского воздушного террора.

Кривоножко доложил об усилении противовоздушной обороны в наиболее нуждающихся регионах, разработке новых решений в борьбе с управляемыми авиабомбами (КАБами), усилении мобильных огневых групп.

Зеленский также отметил, что сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем минувшей осенью, поэтому Украина должна полноценно им противодействовать.

В июне LIGA.net писала о проблеме российских КАБов и сложностях в противодействии авиабомбам.

В частности, профессор Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук в комментарии LIGA.net рассказывал, что бороться напрямую с КАБ нет смысла. Ежемесячно РФ выпускает их по Украине более 3000, поэтому более эффективный способ противодействия – истребление их носителей.

А спикер Воздушных сил Илья Евлаш добавил, что нужно бить по российским аэродромам и разрушать их авиационную инфраструктуру.

Однако теоретически КАБ можно сбивать, сказал LIGA.net авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Например, на это способен зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, находящийся на вооружении Украины. Однако для эффективного противодействия управляемым авиабомбам эти системы должны покрывать всю линию боестолкновения в невероятном количестве.