Україна випробує естонські ракети ППО для збиття дронів

Зустріч делегацій України та Естонії (Фото: Міноборони)

Україна отримає для випробувань ракети до систем протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом компанії, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Перші зразки для тестів надійдуть протягом найближчих місяців, зазначили в оборонному відомстві. Ракети, які випробують Сили оборони, призначені передусім для протидії безпілотникам та здатні збивати цілі на висоті до двох кілометрів.

"Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, насамперед безпілотних літальних апаратів", – розповів виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Він додав, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії. Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її Україні для випробувань у бойових умовах.