"Якість дуже хороша". Міноборони Естонії розглядає закупівлю українських дронів

Дрон у польоті (Фото: Міноборони України)

Сили оборони Естонії розглядають можливість закупити українські дрони. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур, інформує Естонське національне телерадіомовлення (ERR).

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29 жовтня на зустрічі з головнокомандувачем естонських військ Андрусом Мерілоо міністр обговорював можливість закупівлі українських ракет, але оскільки вони поступаються західним аналогам за швидкістю, в Естонії як альтернативу розглядають закупівлю дронів.

"Якість дронів в Україні дуже хороша. Там виробляються різні моделі, і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Якщо ми оголосимо тендер, то він буде відкритий і для українських підприємств. Щоб ми могли побачити пропозиції як від українських виробників, так і від естонських та західних", – сказав Певкур.

Він зауважив, що у листопаді він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим для обговорення можливості закупівлі зброї.

"Ми вже обговорювали це питання. Якщо в Україні є компанії, які можуть запропонувати те, що нам потрібно, то Умєров не бачить в цьому політичних обмежень", — зазначив Певкур та додав, що 3 листопада на засіданні Кабінету міністрів Естонії також буде обговорюватися питання розміру допомоги Україні.