"Качество очень хорошее". Минобороны Эстонии рассматривает закупку украинских дронов
Силы обороны Эстонии рассматривают возможность закупки украинских дронов. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
29 октября на встрече с главнокомандующим эстонскими войсками Андрусом Мерилоо министр обсуждал возможность закупки украинских ракет, но поскольку они уступают западным аналогам в скорости, в Эстонии в качестве альтернативы рассматривают закупку дронов.
"Качество дронов в Украине очень хорошее. Там производятся разные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. Чтобы мы могли увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", — сказал Певкур.
Он отметил, что в ноябре встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения возможности закупки оружия.
"Мы уже обсуждали этот вопрос. Если в Украине есть компании, которые могут предложить то, что нам нужно, то Умеров не видит в этом политических ограничений", — отметил Певкур и добавил, что 3 ноября на заседании Кабинета министров Эстонии также будет обсуждаться вопрос размера помощи Украине.
- 8 октября FT писало, что Украина рассматривает возможность отмены запрета экспорта оружия. Правительству не хватает денег на закупку некоторых типов вооружения, в частности дронов, и инвестиций в дальнейшие исследования и разработки.
- 13 октября Ханно Певкур заявил, что Таллин заинтересован в закупке украинского оружия.