"Качество очень хорошее". Минобороны Эстонии рассматривает закупку украинских дронов

Силы обороны Эстонии сначала рассматривали вариант с закупкой украинских ракет, но есть вопросы к скорости

Дрон в полете (Фото: Минобороны Украины)

Силы обороны Эстонии рассматривают возможность закупки украинских дронов. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

29 октября на встрече с главнокомандующим эстонскими войсками Андрусом Мерилоо министр обсуждал возможность закупки украинских ракет, но поскольку они уступают западным аналогам в скорости, в Эстонии в качестве альтернативы рассматривают закупку дронов.

"Качество дронов в Украине очень хорошее. Там производятся разные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. Чтобы мы могли увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", — сказал Певкур.

Он отметил, что в ноябре встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым для обсуждения возможности закупки оружия.

"Мы уже обсуждали этот вопрос. Если в Украине есть компании, которые могут предложить то, что нам нужно, то Умеров не видит в этом политических ограничений", — отметил Певкур и добавил, что 3 ноября на заседании Кабинета министров Эстонии также будет обсуждаться вопрос размера помощи Украине.