Эстония заинтересована в закупке оружия украинского производства – министр обороны страны

Ханно Певкур (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Эстония рассматривает возможность закупки украинской оборонной продукции, такое сотрудничество могло бы помочь Украине увеличить производство. С таким заявлением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает вещатель ERR.

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Из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт такой продукции. Эстонский министр убежден, что это не помешает, если страны придут к договоренностям.

Он считает, что такое сотрудничество было бы полезным как для Эстонии, так и для Украины.

"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Надо понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", – отметил Певкур.

По его словам, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны.

"Ракеты дальнего действия – это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", – подчеркнул Певкур.