Глава Эстонии считает, что удары по России западным оружием не приведут к эскалации войны

Алар Карис (Фото: x.com/AlarKaris)

Президент Эстонской Республики Алар Карис назвал ограничения Запада на использование дальнобойного оружия "несправедливыми", "безнравственными" и "вредными". В своей колонке для Politico он заявил, что удары вглубь РФ не приведут к эскалации и призвал снять все ограничения.

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Карис назвал войну России против Украины черно-белой, отметив, что Россия – это агрессор, а Украина – жертва. Он убежден, что ни одна страна не имеет права отменять выбор другой страны на "независимые внешние цели" и "цели безопасности".

По словам Кариса, разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ не приведет к эскалации войны – "этот страх необоснован" и предыдущие ограничения неоднократно дискредитировались. Он привел в пример передачу Украине танков и истребителей F-16.

К тому же Карис заявил, что Северная Корея и Иран не накладывали ограничения на Россию в использовании поставляемых ракет и другого вооружения. От российских ударов этими боеприпасами гибнут женщины, дети, сотрудники Красного Креста, разрушаются больницы и так далее. Он отметил, что ограничения на дальнобойные удары для Украины также необходимо снять.

"Применяя их, мы возвели стену, с одной стороны которой мы доблестно помогаем Украине, а с другой — препятствуем полноценному использованию нашей собственной помощи. Мы фактически заставляем Украину вести оборонительные бои с одной рукой, привязанной за спиной. Давайте теперь снимем эти ограничения", — заявил Карис.

Он провел параллель с Берлинской стеной и перефразировал президент США Рональда Рейгана, сказав: "Давайте разрушим эту стену ограничений".

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео назвал "глупыми" ограничения Запада на удары по РФ.

В США заявили, что Украина может бить по военным целям на территории России, но только ракетами собственного производства.

Как сообщило NYT, в американской разведке опасаются "смертоносных ударов" России в ответ на разрешение бить по ее территории.