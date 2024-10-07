Президент Естонії закликав союзників "зруйнувати стіну аморальних обмежень" для України

Глава Естонії вважає, що удари по Росії західною зброєю не призведуть до ескалації війни

Алар Каріс (Фото: x.com/AlarKaris)

Президент Естонської Республіки Алар Каріс назвав обмеження Заходу на використання далекобійної зброї "несправедливими", "аморальними" та "шкідливими". У своїй колонці для Politico він заявив, що удари вглиб РФ не призведуть до ескалації та закликав зняти всі обмеження.

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Каріс назвав війну Росії проти України чорно-білою, зазначивши, що Росія – це агресор, а Україна – жертва. Він переконаний, що жодна країна не має права скасовувати вибір іншої країни на "незалежні зовнішні цілі" та "цілі безпеки".

За словами Каріса, дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ не призведе до ескалації війни – "цей страх необґрунтований" і попередні обмеження неодноразово дискредитувалися. Він навів у приклад передання Україні танків і винищувачів F-16.

До того ж Каріс заявив, що Північна Корея та Іран не накладали обмеження на Росію у використанні поставлених ракет й іншого озброєння. Від російських ударів цими боєприпасами гинуть жінки, діти, співробітники Червоного Хреста, руйнуються лікарні тощо. Він зазначив, що обмеження на далекобійні удари для України також необхідно зняти.

"Застосовуючи їх, ми звели стіну, з одного боку якої ми доблесно допомагаємо Україні, а з іншого — перешкоджаємо повноцінному використанню нашої власної допомоги. Ми фактично змушуємо Україну вести оборонні бої з однією рукою, зав'язаною за спиною. Давайте тепер знімемо ці обмеження", – заявив Каріс.

Він провів паралель із Берлінською стіною і перефразував президент США Рональда Рейгана, сказавши: "Давайте зруйнуємо цю стіну обмежень".

Колишній директор ЦРУ Майк Помпео назвав "дурними" обмеження Заходу на удари по РФ.

У США заявили, що Україна може бити по військових цілях на території Росії, але лише ракетами власного виробництва.

Як повідомило NYT, в американській розвідці побоюються "смертоносних ударів" Росії у відповідь на дозвіл бити по її території.