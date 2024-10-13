Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва – міністр оборони країни
Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво. З такою заявою виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає мовник ERR.
Через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт такої продукції. Естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть домовленості.
Він вважає, що така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.
"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для їхньої армії", – зазначив Певкур.
За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.
"Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", – наголосив Певкур.
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