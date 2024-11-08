Украина испытает эстонские ракеты ПВО для сбивания дронов

Встреча делегаций Украины и Эстонии (Фото: Минобороны)

Украина получит для испытаний ракеты к системам противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством компании, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы, отметили в оборонном ведомстве. Ракеты, которые испытают Силы обороны, предназначены прежде всего для противодействия беспилотникам и способны сбивать цели на высоте до двух километров.

"Наша цель – помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – рассказал исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Салм.

Он добавил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Клочко подчеркнул, что для Украины очень важно иметь более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии. Он призвал иностранных производителей такого оружия предоставлять его Украине для испытаний в боевых условиях.