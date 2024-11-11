Росія вгатила КАБами по Запоріжжю: десятки постраждалих і один загиблий – фото, відео

Фото: ДСНС

Після опівночі росіяни вчергове атакували Запоріжжя авіабомбами, в результаті чого є один загиблий і десятки поранених. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За даними рятувальників, 11 листопада о 01:30 війська РФ завдали трьох авіаударів по обласному центру.

Попередньо, внаслідок атаки загинув чоловік.

Вибуховою хвилею частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону.

Станом на 06:16, за даними Федорова, кількість постраждалих збільшилась до 20 осіб. Серед них дитина чотирьох років та підлітки 15 та 17 років.

ДОПОВНЕНО О 07:37. Вже 21 постраждалий.

Вдень 7 листопада росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами., в результаті чого загинули 10 людей.

Тоді Росія запустила по обласному центру одразу сім КАБів, в результаті чого руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та онкодиспансер.

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