Росія вгатила КАБами по Запоріжжю: десятки постраждалих і один загиблий – фото, відео

Росія вгатила КАБами по Запоріжжю: десятки постраждалих і один загиблий – фото, відеодоповнено
Після опівночі росіяни вчергове атакували Запоріжжя авіабомбами, в результаті чого є один загиблий і десятки поранених. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За даними рятувальників, 11 листопада о 01:30 війська РФ завдали трьох авіаударів по обласному центру.
Попередньо, внаслідок атаки загинув чоловік.
Вибуховою хвилею частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону.
Станом на 06:16, за даними Федорова, кількість постраждалих збільшилась до 20 осіб. Серед них дитина чотирьох років та підлітки 15 та 17 років.
ДОПОВНЕНО О 07:37. Вже 21 постраждалий.
- Вдень 7 листопада росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами., в результаті чого загинули 10 людей.
- Тоді Росія запустила по обласному центру одразу сім КАБів, в результаті чого руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та онкодиспансер.
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