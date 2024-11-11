Росія вбила дронами п'ять людей у Миколаєві – фото, відео

В результаті атаки є пошкодження у житловій забудові, почалася пожежа

Фото: Pacific Press

В ніч проти 11 листопада росіяни атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого загинули п'ять людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

О 00:58 Сєнкевич повідомив про загрозу ворожих безпілотників, а о 02:39 він написав, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами, в результаті чого є пошкодження у житловій забудові.

Кім після атаки повідомив, що є пожежі в житлових будинках в місті.

О 04:01 він написав про двох загиблих та поранену 45-річну жінку. Станом на 05:38 кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

ДОПОВНЕНО О 06:37. Кількість загиблих зросла до п'яти, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися третій та четвертий поверхи.

Рятувальники ліквідували пожежі площею 60 та 150 кв.м.