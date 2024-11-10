"Рекордна кількість безпілотників". Окупанти атакували Україну 145 дронами

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З вечора 9 і вночі 10 листопада росіяни атакували Україну рекордною кількістю безпілотників – було зафіксовано 145 дронів, повідомили Повітряні сили.

Йдеться як про ударні БпЛА типу Shahed, так і про безпілотники невстановленого типу, які окупанти запускали з районів Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська у РФ, а також з мису Чауда в Криму.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9:30 військові підтверджують збиття 62 дронів росіян в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також 67 дронів було локаційно втрачено у різних регіонах, ще 10 – вийшли з повітряного простору України у напрямках Молдови, Білорусі та РФ, зазначають ПС.

Інфографіка: Повітряні сили