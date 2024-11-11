Россия убила дронами пять человек в Николаеве – фото, видео

Россия убила дронами пять человек в Николаеве – фото, видеодополнено
В ночь на 11 ноября россияне атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.
В 00:58 Сенкевич сообщил об угрозе вражеских беспилотников, а в 02:39 он написал, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами, в результате чего есть повреждения в жилой застройке.
Ким после атаки сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе.
В 04:01 он написал о двух погибших и раненой 45-летней женщине. По состоянию на 05:38 количество погибших выросло до четырех человек.
ДОПОЛНЕНО В 06:37. Количество погибших возросло до пяти, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В результате попадания БпЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись третий и четвертый этажи.
Спасатели ликвидировали пожары площадью 60 и 150 кв. м.
- Вечером и в ночь на 9 ноября, россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях.
- С вечера 9 и ночью 10 ноября россияне атаковали Украину рекордным количеством беспилотников – было зафиксировано 145 дронов.