Россия убила дронами пять человек в Николаеве – фото, видео

В результате атаки есть повреждения в жилой застройке, начался пожар

Фото: Pacific Press

В ночь на 11 ноября россияне атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

В 00:58 Сенкевич сообщил об угрозе вражеских беспилотников, а в 02:39 он написал, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами, в результате чего есть повреждения в жилой застройке.

Ким после атаки сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе.

В 04:01 он написал о двух погибших и раненой 45-летней женщине. По состоянию на 05:38 количество погибших выросло до четырех человек.

ДОПОЛНЕНО В 06:37. Количество погибших возросло до пяти, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания БпЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома, загорелись третий и четвертый этажи.

Спасатели ликвидировали пожары площадью 60 и 150 кв. м.