Росія масовано вгатила по Запоріжжю КАБами: прильот по лікарні і будинках – фото, відео

Відомо про одну загиблу людину та 10 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Вдень 7 листопада росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Про вибухи повідомили виконувачка обов’язки міського голови Регіна Харченко та глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згодом стало відомо про влучання по житлових будинках та лікарні.

О 14:13 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

О 14:17 пролунав потужний вибух, повідомив журналіст LIGA.net у місті. Федоров написав про вибухи в області, проте, за словами журналіста LIGA.net, стовп диму здійнявся на місці прильоту в межах обласного центру.

О 14:25 прогримів ще один вибух.

З 14:38 в Запорізькій області оголошено відбій тривоги.

О 14:59 Федоров повідомив, що ворог завдав п'ять ударів: є влучання по житлових будинках та лікарні. Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються.

ДОПОВНЕНО О 16:03. Федоров повідомив про попередні наслідки атаки – одна людина загинула, 10 поранені, серед них однорічна дитина. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.

19 жовтня ворог також атакував Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. Удари були по центру міста: вісім осіб постраждали, серед яких двоє дітей.

21 жовтня росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю, унаслідок чого загинули двоє людей. Також відомо про 15 поранених.

5 листопада росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали 25 осіб, вісім людей загинули.

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