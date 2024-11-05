Атака на Запоріжжя: росіяни вбили шість людей, ще дев’ятьох поранили

Атака на Запоріжжя: росіяни вбили шість людей, ще дев’ятьох поранилидоповнено
Вранці у вівторок, 5 листопада, росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За його словами, окупанти поцілили по обʼєкту інфраструктури. За попередніми даними, унаслідок атаки поранено двох людей.
Масштаби руйнувань встановлюються, додав Федоров.
О 09:07 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 09:14 ПС повідомили про балістику на Запоріжжя.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:15. Федоров повідомив, що унаслідок російської атаки загинули шість людей. Ще дев’ять людей отримали поранення.
Він додав, що на місці влучання виникла пожежа.
- 19 жовтня ворог також атакував Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. Удари були по центру міста, вісім осіб постраждали, серед яких двоє дітей.
- 21 жовтня росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю, унаслідок чого загинули двоє людей. Також відомо про 15 поранених.