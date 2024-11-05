Атака на Запоріжжя: росіяни вбили шість людей, ще дев’ятьох поранили

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з півдня

Запоріжжя (Ілюстративне фото: Запорізька міська рада)

Вранці у вівторок, 5 листопада, росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, окупанти поцілили по обʼєкту інфраструктури. За попередніми даними, унаслідок атаки поранено двох людей.

Масштаби руйнувань встановлюються, додав Федоров.

О 09:07 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 09:14 ПС повідомили про балістику на Запоріжжя.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:15. Федоров повідомив, що унаслідок російської атаки загинули шість людей. Ще дев’ять людей отримали поранення.

Він додав, що на місці влучання виникла пожежа.

19 жовтня ворог також атакував Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. Удари були по центру міста, вісім осіб постраждали, серед яких двоє дітей.

21 жовтня росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю, унаслідок чого загинули двоє людей. Також відомо про 15 поранених.