Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть раненые

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики с юга

Запорожье (Иллюстративное фото: Запорожский городской совет)

Утром во вторник, 5 ноября, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, оккупанты попали по объекту инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.

Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Федоров.

В 09:07 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В 09:14 ВС сообщили о баллистике на Запорожье.

19 октября враг также атаковал Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. Удары были по центру города, восемь человек пострадали, среди которых двое детей.

21 октября россияне ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего погибли два человека. Также известно о 15 раненых.