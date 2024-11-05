Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть раненые
Запорожье (Иллюстративное фото: Запорожский городской совет)

Утром во вторник, 5 ноября, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, оккупанты попали по объекту инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.

Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Федоров.

В 09:07 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В 09:14 ВС сообщили о баллистике на Запорожье.

  • 19 октября враг также атаковал Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. Удары были по центру города, восемь человек пострадали, среди которых двое детей.
  • 21 октября россияне ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего погибли два человека. Также известно о 15 раненых.
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войнаЗапорожьеИван Федоров