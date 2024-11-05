Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть раненые
Утром во вторник, 5 ноября, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, оккупанты попали по объекту инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки ранены два человека.
Масштабы разрушений устанавливаются, добавил Федоров.
В 09:07 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В 09:14 ВС сообщили о баллистике на Запорожье.
- 19 октября враг также атаковал Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. Удары были по центру города, восемь человек пострадали, среди которых двое детей.
- 21 октября россияне ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего погибли два человека. Также известно о 15 раненых.