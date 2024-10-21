Россияне ударили баллистикой по жилому кварталу Запорожья

Россияне ударили баллистикой по жилому кварталу Запорожьяобновлено
Российская армия ударила баллистикой по Запорожью, пока известно об одном раненом человеке. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 09:11 в городе объявили воздушную тревогу, а в 09:15 известили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В этот же момент в Запорожье раздались взрывы. По информации из местных Telegram-каналов, после этого в одном из районов города поднялся столб дыма.
Как позднее сообщил Федоров, удар пришелся по жилому кварталу города, повреждены дома. Запорожский городской совет опубликовал фото одного из поврежденных многоэтажных домов. В нем выбило стекло в окнах из-за взрыва.
- 10 октября армия РФ нанесла удар по Запорожью КАБам. В результате вражеской атаки ранения получили два человека
- В ночь на 12 октября кафиры обстреляли Запорожье, тогда были ранены три человека, среди них была 12-летняя девочка.
- Враг также атаковал Запорожье 19 октября двумя управляемыми авиационными бомбами. Ушибы пришлись по центру города, восемь человек пострадали, среди которых двое детей.