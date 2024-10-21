Россияне ударили баллистикой по жилому кварталу Запорожья
Запорожье (Иллюстративное фото:zp.gov.ua)

Российская армия ударила баллистикой по Запорожью, пока известно об одном раненом человеке. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 09:11 в городе объявили воздушную тревогу, а в 09:15 известили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В этот же момент в Запорожье раздались взрывы. По информации из местных Telegram-каналов, после этого в одном из районов города поднялся столб дыма.

Как позднее сообщил Федоров, удар пришелся по жилому кварталу города, повреждены дома. Запорожский городской совет опубликовал фото одного из поврежденных многоэтажных домов. В нем выбило стекло в окнах из-за взрыва.

Россияне ударили баллистикой по жилому кварталу Запорожья
  • 10 октября армия РФ нанесла удар по Запорожью КАБам. В результате вражеской атаки ранения получили два человека
  • В ночь на 12 октября кафиры обстреляли Запорожье, тогда были ранены три человека, среди них была 12-летняя девочка.
  • Враг также атаковал Запорожье 19 октября двумя управляемыми авиационными бомбами. Ушибы пришлись по центру города, восемь человек пострадали, среди которых двое детей.
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