Россияне ударили баллистикой по жилому кварталу Запорожья

Взрывной волной повреждены дома рядом с эпицентром взрыва, сообщают в ОВА.

Запорожье (Иллюстративное фото:zp.gov.ua)

Российская армия ударила баллистикой по Запорожью, пока известно об одном раненом человеке. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 09:11 в городе объявили воздушную тревогу, а в 09:15 известили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В этот же момент в Запорожье раздались взрывы. По информации из местных Telegram-каналов, после этого в одном из районов города поднялся столб дыма.

Как позднее сообщил Федоров, удар пришелся по жилому кварталу города, повреждены дома. Запорожский городской совет опубликовал фото одного из поврежденных многоэтажных домов. В нем выбило стекло в окнах из-за взрыва.