Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч з епіцентром вибуху, повідомляють в ОВА

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Іван Федоров)

Російська армія вдарила балістикою по Запоріжжю, є постражадлі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 09:11 в місті оголосили повітряну тривогу, а о 09:15 сповістили про загрозу ударів балістичними ракетами. В цей самий момент у Запоріжжі пролунали вибухи. За інформацією з місцевих Telegram-каналів, після цього в одному з районів міста здійнявся стовп диму.

Як пізніше повідомив Федоров, удар прийшовся по житловому кварталу міста, пошкоджено будинки. Запорізька міська рада опублікувала фото одного з пошкоджених багатоповерхових будинків. В ньому повибивало скло у вікнах через вибух.

ДОПОВНЕНО О 10:42. Удар прийшовся по центру Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, всі вони в лікарні, повідомив Федоров. Пошкоджені багатоповерхові та одноповерхові будинки, дитячий садок, гуртожиток. Також він опублікував фото наслідків ворожої атаки.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:05. Кількість постраждалих зросла до шести осіб, четверо з них постраждали внаслідок ракетного удару по дитячому садочку – двох рятувальники дістали з-під завалів, повідомляють в ДСНС. Двоповерхова будівля дитсадочку частково зруйнована.

Кількість постраждалих може збільшуватися, тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:25. Кількість поранених зросла до семи осіб, повідомив голова Запорізької ОВА. Пошкоджено понад 30 будинків.