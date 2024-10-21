Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Іван Федоров)

Російська армія вдарила балістикою по Запоріжжю, є постражадлі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 09:11 в місті оголосили повітряну тривогу, а о 09:15 сповістили про загрозу ударів балістичними ракетами. В цей самий момент у Запоріжжі пролунали вибухи. За інформацією з місцевих Telegram-каналів, після цього в одному з районів міста здійнявся стовп диму.

Як пізніше повідомив Федоров, удар прийшовся по житловому кварталу міста, пошкоджено будинки. Запорізька міська рада опублікувала фото одного з пошкоджених багатоповерхових будинків. В ньому повибивало скло у вікнах через вибух. 

Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото

ДОПОВНЕНО О 10:42. Удар прийшовся по центру Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, всі вони в лікарні, повідомив Федоров. Пошкоджені багатоповерхові та одноповерхові будинки, дитячий садок, гуртожиток. Також він опублікував фото наслідків ворожої атаки.

Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото

ДОПОВНЕНО ОБ 11:05. Кількість постраждалих зросла до шести осіб, четверо з них постраждали внаслідок ракетного удару по дитячому садочку – двох рятувальники дістали з-під завалів, повідомляють в ДСНС. Двоповерхова будівля дитсадочку частково зруйнована. 

Кількість постраждалих може збільшуватися, тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото

ДОПОВНЕНО ОБ 11:25. Кількість поранених зросла до семи осіб, повідомив голова Запорізької ОВА. Пошкоджено понад 30 будинків. 

Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Запоріжжя, зруйновано дитсадок – фото
  • 10 жовтня армія РФ завдала удару по Запоріжжю КАБами. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали двоє людей 
  • У ніч проти 12 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя, тоді було поранено трьох людей, серед них була 12-річна дівчинка.
  • Ворог також атакував Запоріжжя 19 жовтня двома керованими авіаційними бомбами. Удари прийшлися по центру міста, вісім осіб постраждали, серед яких двоє дітей.
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