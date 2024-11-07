Россия массированно ударила по Запорожью КАБами: прилет по больнице и домам – фото, видео

Россия массированно ударила по Запорожью КАБами: прилет по больнице и домам – фото, видеодополнено
Днем 7 ноября россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. О взрывах сообщили исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Впоследствии стало известно о попадании по жилым домам и больнице.
В 14:13 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в направлении Запорожья.
В 14:17 раздался мощный взрыв, сообщил журналист LIGA.net в городе. Федоров написал о взрывах в области, однако, по словам журналиста LIGA.net, столб дыма поднялся на месте прилета в пределах областного центра.
В 14:25 прогремел еще один взрыв.
С 14:38 в Запорожской области объявлен отбой тревоги.
В 14:59 Федоров сообщил, что враг нанес пять ударов: попадание по жилым домам и больнице. Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.
ДОПОЛНЕНО В 16:03. Федоров сообщил о предварительных последствиях атаки – один человек погиб, 10 ранены, среди них годовалый ребенок. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии.
- 19 октября враг также атаковал Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. Удары были по центру города: восемь человек пострадали, среди которых двое детей.
- 21 октября россияне ударили баллистикой по Запорожью, в результате чего погибли два человека. Также известно о 15 раненых.
- 5 ноября россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего пострадали 25 человек, восемь человек погибли.
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