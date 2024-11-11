Зеленский провел Ставку. На двух самых сложных направлениях фронта усилили ВСУ
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил, что украинских военных усилили по самым горячим направлениям.
"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. В Курской области наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", – сообщил президент.
Кроме этого, было принято решение об увеличении количества мобильных огневых групп в некоторых регионах Украины, которые враг чаще всего атакует. Противовоздушную оборону продолжают усиливать, отметил Зеленский.
Также президент заслушал доклад о комплексной программе против российских управляемых авиабомб (КАБ). По его словам, есть "перспективные технологические решения".
Обсудили и текущее состояние украинской ракетной программы, в частности, разработку собственных КАБов и трехлетние контракты для производителей дронов и других видов вооружения.
На заседании Ставки 4 ноября Командующий Воздушными силами доложил президенту о разработке новых решений в борьбе с КАБами.
- 24 сентября глава Минобороны рассказал о ракетной программе Украины. По его словам, партнеры устно согласились финансировать, скоро будет в письменном виде.
- 9 ноября сообщалось, что США передают Украине более 500 ракет ПВО для Patriot и NASAMS.
- 11 ноября стало известно, что армия РФ ударила КАБом по Запорожью. Десятки людей пострадали, известно об одном погибшем.