Зеленский провел Ставку. На двух самых сложных направлениях фронта усилили ВСУ

Усиление произошло не только на фронте, но и среди мобильных групп, сбивающих вражеские ракеты и дроны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил, что украинских военных усилили по самым горячим направлениям.

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"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. В Курской области наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", – сообщил президент.

Кроме этого, было принято решение об увеличении количества мобильных огневых групп в некоторых регионах Украины, которые враг чаще всего атакует. Противовоздушную оборону продолжают усиливать, отметил Зеленский.

Также президент заслушал доклад о комплексной программе против российских управляемых авиабомб (КАБ). По его словам, есть "перспективные технологические решения".

Обсудили и текущее состояние украинской ракетной программы, в частности, разработку собственных КАБов и трехлетние контракты для производителей дронов и других видов вооружения.

На заседании Ставки 4 ноября Командующий Воздушными силами доложил президенту о разработке новых решений в борьбе с КАБами.

24 сентября глава Минобороны рассказал о ракетной программе Украины. По его словам, партнеры устно согласились финансировать, скоро будет в письменном виде.

9 ноября сообщалось, что США передают Украине более 500 ракет ПВО для Patriot и NASAMS.

11 ноября стало известно, что армия РФ ударила КАБом по Запорожью. Десятки людей пострадали, известно об одном погибшем.