Военных на Покровском и Кураховском направлениях усилят резервами и оружием – Сырский

"Стойкость и отвага наших защитников и защитниц ломают вражеские замыслы, которые выходят за рамки этих направлений", – подчеркнул главком ВСУ

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области – в частности, приняты решения об усилении украинских сил.

"По результатам работы приняты все необходимые решения относительно усиления подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", – отметил главком.

Он сообщил, что главной целью его работы в Донецкой области было личное общение с командирами, непосредственно ведущими бой, а также решение проблемных вопросов и предоставление всесторонней помощи.

Сырский отметил, что украинские силы продолжают сдерживать оккупантов и наносить им "тяжелые потери в живой силе и технике".

"Стойкость и отвага наших защитников и защитниц ломают вражеские замыслы, которые выходят за рамки этих направлений", – подчеркнул он.