Военных на Покровском и Кураховском направлениях усилят резервами и оружием – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел работу в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области – в частности, приняты решения об усилении украинских сил.
"По результатам работы приняты все необходимые решения относительно усиления подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", – отметил главком.
Он сообщил, что главной целью его работы в Донецкой области было личное общение с командирами, непосредственно ведущими бой, а также решение проблемных вопросов и предоставление всесторонней помощи.
Сырский отметил, что украинские силы продолжают сдерживать оккупантов и наносить им "тяжелые потери в живой силе и технике".
"Стойкость и отвага наших защитников и защитниц ломают вражеские замыслы, которые выходят за рамки этих направлений", – подчеркнул он.
- Самыми горячими направлениями уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там ежесуточно происходит наибольшее количество боев на фронте, а на Кураховском направлении, в отличие от большинства других, россияне регулярно штурмуют колоннами бронетехники, а не только пехотой.
- 11 ноября 2024 года главком ВСУ Сырский доложил на Ставке о существенном усилении украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.
- Ранее, 18 ноября, президент Зеленский прибыл в Донецкую область, где встретился с военными и заслушал доклады о ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.