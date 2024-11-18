Зеленский прибыл в Донецкую область: узнал про обстановку в Покровске и Курахово – фото

Президент заслушал доклад командира бригады, которая воюет в Покровске, об обстановке в полосе ответственности и ситуации безопасности в городе

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 18 ноября прибыл в Покровск в Донецкой области, где посетил позиции 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, защищающей город. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

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Зеленский заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука об обстановке в полосе ответственности и ситуации безопасности в Покровске.

Речь шла о тактике российских войск, атакующих малыми группами, и об ответных действиях. Он также отметил, как бригада взаимодействует с соседними подразделениями и использует технику, полученную от союзников.

Карта: DeepState

Покровск в отношении Донецка (Карта: DeepState)

Президент также заслушал отчет командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации на фронте, в частности об обороне Курахово и других важных направлений.

Зеленский с сержантами обороняющих Донецкую область бригад поздравил их с Днем сержанта. Также он отметил военных государственными наградами. В частности, вручил отличие "Крест боевых заслуг" четырем воинам.

Фото: Офис президента

Самыми горячими направлениями уже длительное время остаются Кураховское и Покровское. Там все чаще можно заметить сравнительно новые образцы бронемашин типа "Тайфун" и "Ахмат", сообщал LIGA.net представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

представитель Нацгвардии Руслан Музычук. 11 ноября 2024 года главком ВСУ Сырский доложил на Ставке о существенном усилении украинских войск на Покровском и Кураховском направлениях.