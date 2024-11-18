Зеленський прибув на Донеччину: дізнався про ситуацію в Покровську та Кураховому – фото

Президент заслухав доповідь командира бригади, яка воює у Покровську, про ситуацію у смузі відповідальності та безпекову в місті

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 18 листопада прибув до Покровська у Донецькій області, де відвідав позиції 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка захищає місто. Про це повідомили у пресслужбі Офісу глави держави.

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Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука щодо ситуації у смузі відповідальності та безпекової ситуації в Покровську.

Йшлося про тактику російських військ, які атакують малими групами, та про дії у відповідь. Він також зазначив, як бригада взаємодіє з сусідніми підрозділами й використовує техніку, отриману від союзників.

Карта: DeepState

Покровськ відносно Донецька (Карта: DeepState)

Президент також заслухав звіт командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка щодо загальної ситуації на фронті, зокрема про оборону Курахового та інших важливих напрямків.

Зеленський із сержантами бригад, які обороняють Донеччину, привітав їх з Днем сержанта. Також він відзначив військових державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" чотирьом воїнам.

Фото: Офіс президента

Найгарячішими напрямками вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там все частіше можна помітити відносно нові зразки бронемашин типу "Тайфун" та "Ахмат", повідомляв LIGA.net речник Нацгвардії Руслан Музичук.

речник Нацгвардії Руслан Музичук. 11 листопада 2024 року головком ЗСУ Сирський доповів на Ставці про суттєве посилення українських військ на Покровському і Курахівському напрямках.