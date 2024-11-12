На найгарячіших напрямках фронту все частіше видно нові російські "Тайфуни" і "Ахмати"

Окупанти йдуть у комбіновані штурми на Покровському і Курахівському напрямках

"Тайфун-К" (Фото - wikipedia.org)

На Покровському і Курахівському напрямках ситуація залишається складною, ворог не полишає спроб просуватись углиб Донецької області. На цих напрямках все частіше можна помітити порівняно нові зразки бронемашин типу "Тайфун" та "Ахмат", повідомив LIGA.net речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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Зазначені бронемашини все частіше фіксуються на фронті впродовж останнього тижня, ворог використовує їх для доставлення штурмових груп.

Музичук зазначив, що росіяни здійснюють комбіновані штурмові дії завдяки великій чисельності живої сили та залученню маневрових груп на бронетехніці.

Ворог також намагається збільшувати кількість підрозділів БпЛА, які завдають значної шкоди українським позиціям. Також росіяни насичують засобами радіоелектронної боротьби ділянки біля своїх позицій чи місць скупчення.

ДОВІДКА. "Тайфун" – сімейство російських бронеавтомобілів підвищеної захищеності. Бронемашина призначена для перевезення особового складу, для встановлення різного цільового обладнання чи систем озброєнь. На базі "Тайфуну" можна створювати машини зв'язку, мобільні артилерійські системи, автокрани, транспортно-пускові машини БпЛА, евакуатори, екскаватори та інше. Є різні модифікації – "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тайфун 4х4" та інші.



Бронеавтомобілі З-СТС "Ахмат" створили спеціально на замовлення однієї із силових структур Чечні після початку повномасштабної війни. Російські пропагандисти називали С-СТС "однією з найцікавіших сучасних російських розробок у цій галузі". Росіяни створювали "Ахмати" як спрощену альтернативу "Тайфунам" – у них гірші тактико-технічні та експлуатаційні параметри, але вони дешевші і їх можна швидше виробляти. "Тайфун" – сімейство російських бронеавтомобілів підвищеної захищеності. Бронемашина призначена для перевезення особового складу, для встановлення різного цільового обладнання чи систем озброєнь. На базі "Тайфуну" можна створювати машини зв'язку, мобільні артилерійські системи, автокрани, транспортно-пускові машини БпЛА, евакуатори, екскаватори та інше. Є різні модифікації – "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тайфун 4х4" та інші.Бронеавтомобілі З-СТС "Ахмат" створили спеціально на замовлення однієї із силових структур Чечні після початку повномасштабної війни. Російські пропагандисти називали С-СТС "однією з найцікавіших сучасних російських розробок у цій галузі". Росіяни створювали "Ахмати" як спрощену альтернативу "Тайфунам" – у них гірші тактико-технічні та експлуатаційні параметри, але вони дешевші і їх можна швидше виробляти. Українські сили вже неодноразово знищували російські "Тайфуни" та "Ахмати", зокрема і під час руху Кримським мостом.

Найгарячішими напрямками вже тривалий час залишаються Курахівський і Покровський. Там щодоби відбувається найбільша кількість боїв на фронті, а на Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших, росіяни регулярно штурмують колонами бронетехніки, а не лише піхотою.

11 листопада Сирський доповів на Ставці про суттєве посилення українських військ на Покровському і Курахівському напрямках.

Речник ЗСУ Волошин каже, що протягом кількох днів Росія може піти у штурми на півдні Запорізької області. Проте незрозуміло, буде це "великий наступ" чи серія окремих атак. Раніше він повідомляв, що на півдні зосереджено 200 000 росіян, але це на всьому півдні, включно з Кримом.

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