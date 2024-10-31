Медіа пишуть про "великий наступ" РФ на Запоріжжя. ЗСУ пояснили: 200 000 – весь південь з Кримом

Речник ЗСУ Волошин наголосив, що на фронті у Запорізькій області ситуація мало змінюється

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

На всьому південному фронті наразі зосереджено до 200 000 російських окупантів, проте РФ не створила угруповань для проведення масштабних наступальних дій. Про це на тлі новин у низці медіа про нібито плани РФ піти у "великий наступ" на Запоріжжя у коментарі LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він наголосив, що до 200 000 окупантів – це в цілому, включно і з Чорноморським флотом, і з підрозділами та з’єднаннями у тимчасово окупованому Криму, і з підрозділами їхніх Повітряних сил, Росгвардією, ГРУ та поліційними службами.

"Це доволі солідне угруповання. Але вони не створили зараз наступальних угруповань, щоб проводити наступальні дії. Простіше кажучи, для наступів вони не створюють тут угруповань на якомусь одному напрямку. Нема такого, що вони зібрали в одному місці багато сил, які створять для них перевагу", – сказав Волошин.

Він наголосив, що на лінії боєзіткнення у Запорізькій області ситуація мало змінюється вже протягом кількох тижнів. Росіяни ведуть постійні артилерійські обстріли, постійно застосовують ракетне озброєння, дрони-камікадзе, БпЛА, завдають ударів КАБами, некерованими авіаракетами.

За словами речника ЗСУ, росіяни готують підрозділи для ведення штурмових дій малими групами – до відділення від п’яти до 10 осіб. Ці малі групи використовують для захоплення певних рубежів, утримання їх, вклинення в оборону ЗСУ, закріплення на цих рубежах.

"Така тактика штурмових дій їм приносила певну користь на певних напрямках. Наприклад, у Соледарі, Бахмуті та Авдіївці. Тому зараз вони з такою самою тактикою діють, наприклад, на Времівському напрямку. Були дні, коли там було 20-22 штурми такими малими групами, коли вони просто хвилями йшли на наші рубежі", – додав Волошин.

Також він розповідав LIGA.net, що на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, по бронетехніці окупантів легше відпрацьовувати дронами чи артилерією, тому її застосування для росіян не завжди ефективне.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі LIGA.net "На Півдні України – до 200 000 росіян. Чи є ознаки великого наступу на Запоріжжя".